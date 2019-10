Fabri Fibra: ” Come mai”

COME MAI, scritto in collaborazione con Calcutta e Franco126, tra le penne più autorevoli del nuovo cantautorato italiano, è il brano che anticipa IL TEMPO VOLA 2002-2020, la prima raccolta di successi di Fabri Fibra in uscita il 25 ottobre per Island Records.

Prodotto da Dardust, il nuovo singolo sarà disponibile in radio e in streaming da venerdì 11 Ottobre.

IL TEMPO VOLA 2002-2020 conterrà tutte le hit di Fibra, 2 brani inediti e 5 outtakes mai pubblicate. Il progetto sarà disponibile in diversi formati, già in preorder su Amazon:

• Triplo CD

• Super Deluxe Box (include triplo cd, vhs, musicassetta, t-shirt, Squallor cd live)

• Singles Box (include 19 cd singoli)

• Vinile Outtakes (5 brani mai pubblicati in vinile)

Qui di seguito la tracklist del triplo cd:

TRIPLO CD

DISC 1 – HITS

1. Come Mai (feat. Franco126)

2. Lascia Un Segno (feat. Ernia & Rkomi)

3. Fenomeno

4. Vip in Trip

5. Mal di Stomaco

6. In Italia (feat. Gianna Nannini)

7. Su Le Mani

8. Come Vasco

9. Incomprensioni (feat.Federico Zampaglione)

10. Stavo Pensando a Te

11. Le Donne

12. Speak English

13. La Soluzione

14. Pronti, Partenza, Via!

15. Chimica Brother (Rapstar)

16. Bisogna Scrivere

17. Luna Piena

DISC 2 – HITS

1. Rap in Vena

2. Bugiardo

3. Applausi per Fibra

4. Vaffan***o Scemo Yazee Remix (feat.Nitro)

5. Pamplona (feat.Thegiornalisti)

6. Tranne Te

7. Cronico

8. Il Rap nel Mio Paese

9. Non Fare la Puttana

10. La Pula Bussò 2016 (feat.Gemitaiz)

11. Panico (feat.Neffa)

12. Dalla A alla Z

13. Prima Che Sia Domani (feat.Al Castellana)

14. Money for Dope 2017

15. Idee Stupide (feat.Diego Mancino)

16. Alla Fine di Tutto Questo

17. Il Tempo Vola

DISC 3 – OUTTAKES

1. Mai Smesso (tratto dalle session di “Fenomeno”)

2. Quentin Tarantino (feat.Side Baby) (tratto dalle session di “Squallor”)

3. Nel Bene o Nel Male (tratto dalle session di “Fenomeno”)

4. Cane Mangia Cane (tratto dalle session di “Squallor”)

5. Fenomeno (Early Demo)