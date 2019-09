Urbanistica. PGT, approvata la proposta di delibera di Consiglio Comunale, al via mercoledì la discussione in aula

La discussione sul Piano di Governo del Territorio è pronta a entrare nella sua fase finale. Dopo la presa d’atto del parere dei nove Municipi, la Giunta ha approvato oggi la proposta di delibera di Consiglio Comunale relativa all’approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del Territorio, comprendente il Documento di Piano, della variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio. La trattazione in aula partirà mercoledì 3 ottobre.

“Attraverso le osservazioni di cittadini e associazioni – dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – abbiamo incrementato il verde, soprattutto in Piazza d’Armi dove il parco passerà da un’estensione di 212.000 mq a 297.000 mq, pari al 70% dell’area, e introdotto nuovi standard energetici che incentivino la realizzazione di tetti e pareti verdi. Ora la discussione passa al Consiglio Comunale, che potrà dare un ulteriore importante contributo verso una Milano 2030 più sostenibile, con più case in affitto per i giovani e qualità dello spazio pubblico”.