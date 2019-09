The Lumineers: “III”, il nuovo album

Il nuovo album dei Lumineers, “III”, è una narrazione cinematografica raccontata in tre capitoli, con le canzoni di ogni capitolo incentrate su il personaggio principale delle tre generazioni della famiglia Sparks. Ogni capitolo si trova all’interno dell’intero album, insieme a tre brani aggiuntivi.

Le storie raccontate trattano argomenti molto vicini al cantante solista Wesley Schultz. Il capitolo I “Gloria Sparks”, è stato ispirato da un membro della famiglia di Schultz. “Gloria è una tossicodipendente e neppure l’amore avrebbe potuto salvarla. Ora è senza casa da oltre un anno. Amare un tossicodipendente è come stare in piedi tra le onde che si infrangono, cercando di piegare la volontà del mare”. I capitoli successivi si concentrano sul nipote di Gloria Junior Sparks (capitolo II), e infine sulla straziante storia di suo figlio Jimmy Sparks (capitolo III), che lo vede perdere il controllo a causa della tossicodipendenza, l’abuso di alcol e la violenza dopo la morte della moglie.

Ogni canzone del nuovo album dei The Lumineers è accompagnata da un video musicale che racconta la storia delle tre generazioni della famiglia Sparks. Tutti i video sono diretti da Kevin Phillips (Super Dark Times, Too Cool For School) e prodotti da Neighbourhood Watch.

III’ è il terzo album dei The Lumineers (Wesley Schultz e Jeremiah Fraites, il violinista/vocalist Lauren Jacobson, il pianista Stelth Ulvang, il bassista/voce di supporto Byron Isaacs e il polistrumentista Brandon Miller).