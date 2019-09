Tayolor Swift in concerto esclusivo a Parigi il 9 settembre: Radio 105 racconta tutto attraverso i suoi social

Il 9 settembre Taylor Swift si esibisce per pochissimi fortunati all’Olympia di Parigi in “City of lover concert”: Radio 105 è l’unica radio italiana presente e fa vivere in esclusiva, sui suoi canali social e sul suo sito, l’indimenticabile serata.

Dopo l’uscita di ME! e del suo ultimo album, Lover, lo scorso 23 agosto, la cantante annuncia questo speciale evento, dove presenta le canzoni del suo settimo album.