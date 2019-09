In the name of Africa: CEFA onlus, piazza Duomo, Milano

CEFA Onlus – Il Seme della Solidarietà presenta l’VIII edizione di “In the name of Africa”. La più grande performance di pixel art urbana mai allestita prima d’ora per accendere i riflettori sulle gravi condizioni di malnutrizione in cui vivono più di 820 milioni di persone nel mondo. Sabato, 5 ottobre 2019, a partire dalle ore 10,00 Piazza Duomo, Milano.

Piazza Duomo si trasforma in una “tavola della solidarietà” con 10.000 piatti bianchi, i quali grazie alla collaborazione di volontari e persone comuni, ad uno ad uno verranno capovolti per dar vita prima al disegno dell’Africa, poi quello a un libro da cui nasce una spiga – illustrazione ideata dal noto fumettista Francesco Tullio Altan – e, infine, alla sagoma dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci perché lo studio, la formazione agricola e la conoscenza tecnica sono i mezzi fondamentali per sconfiggere la fame.

Dopo la tappa di Milano, l’iniziativa partirà alla volta di Piazza del Popolo a Roma (sabato 12 ottobre), e si concluderà in Piazza Maggiore a Bologna (sabato 19 ottobre).