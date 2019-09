James Arthur: esce il 18 ottobre “You” il nuovo album di inediti

James Arthur, l’eclettico cantautore britannico con più di 25 milioni di album venduti nel mondo, oltre 1.5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e più di un miliardo di stream su Spotify per la hit triplo platino “Say You Won’t Let Go”, torna con un nuovo disco “YOU”(https://SMI.lnk.to/YOU), già disponibile in pre-order, che uscirà per Sony Music il 18 ottobre in versione digitale e CD e l’1 novembre in vinile.

“L’ho intitolato ‘YOU’ perchè, diversamente da ‘Back From The Edge’ che era un album autobiografico, il mio terzo album non è incentrato su di me, ma su di VOI.” racconta James Arthur.

Il cantautore arriverà in Italia per un’unica, imperdibile data: il 12 febbraio 2020 al Fabrique di Milano.

“YOU” contiene l’emozionante singolo attualmente in radio “Falling Like The Stars” con la collaborazione di Jamie Grey e Anders Hojer oltre a “Treehouse” (feat. Ty Dolla Sign e Shotty Horroh) uscito a inizio settembre. Nella tracklist dell’album appaiono anche i featuring con Travis Barker (Blink-182) e Adam Lazzara dei Taking Back Sunday.

Questa la tracklist del disco:

You (feat. Travis Barker)

Finally Feel Good

Marine Parade (2013)

If We Can Get Through This We Can Get Through Anything

Car’s Outside

Quite Miss Home

Treehouse

Sad Eyes

Unconditionally (feat. Adam Lazzara)

Homicide Love

Breathe

Maybe

Fall

Falling Like The Stars

Empty Space

Naked

From Me To You I Hate Everybody

James Arthur sarà in Italia con una data esclusiva il 12 febbraio 2020 al Fabrique di Milano.

https://www.jamesarthurofficial.com/



https://www.youtube.com/channel/UCV5Gw7GGOMxe6SSF6llp_3Q

https://www.facebook.com/JamesArthur/

https://twitter.com/jamesarthur23

https://www.instagram.com/jamesarthur23/

Per Informazioni:

Responsabile Promozione Sony Music: Chiara Pagura – chiara.pagura@sonymusic.com