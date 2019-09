Gianni Togni: dal 10 settembre il primo singolo “Vado via con me” nelle radio e in video

“Vado via con me” è il primo singolo estratto da “Futuro improvviso”, il nuovo progetto discografico di Gianni Togni, disponibile dal 20 settembre 2019 in tutti gli store musicali per l’etichetta Acquarello, distribuito da Self nei formati LP (con CD) e CD, e da Believe in digitale.

Dal 10 settembre in radio e on line come Lyric Video di Federico Romanazzo sul canale YouTube ufficiale del cantautore romano (al link https://youtu.be/OS_VYfMU6Wk ), “Vado via con me” anticipa la pubblicazione dell’album registrato completamente in analogico e svela un sound pop-alternativo e una scrittura visiva.

La riflessione impegnata e l’approccio concreto alla realtà emergono dai versi di “Vado via con me” (di cui Togni è autore di musica e testi) per ricordare che nella musica pop la profondità non stride con la leggerezza: sono due qualità che insieme elevano la canzone per farla giungere allo spirito di moltissime persone.

TRACKLIST di “Futuro improvviso” – LP

Lato A

01. Voglio correre (senza freni)

02. Un’autostrada di storie

03. Sarà un giorno migliore

04. Sì lo so

05. Tutti giù per terra

Lato B

06. Note a margine

07. Senza un motivo apparente

08. Vado via con me

09. Il circo

10. Sorridi alla tristezza

Altre tracce presenti nel CD e in digitale:

11. Voglio correre (senza freni) – versione acustica

12. Sì lo so – versione acustica

13. Note a margine – versione acustica

14. Senza un motivo apparente – versione acustica

15. Progressivamente blues – strumentale

16. Start – strumentale

