Canale 20 – Calcio: in esclusiva in chiaro la “UEFA Youth League 2019/20″

La «Uefa Youth League 2019/20» debutta sulla rete diretta da Marco Costa martedì 17 settembre, alle ore 14.00, con “Napoli- Liverpool”.

Il canale “20” trasmetterà in esclusiva in chiaro quattro match del torneo ribattezzato la Champions League dei giovani: “Napoli-Liverpool”, “Inter-Slavia Praga” “Atletico Madrid-Juventus” e “Real Madrid-Paris Saint Germain”.

Giunta alla 7° edizione, la «Uefa Youth League 2019/20» assegna il titolo di Campione d’Europa alle squadre under 19.

La formula prevede 64 team: le 32 formazioni giovanili delle squadre qualificatesi alla «Uefa Champions League», tra cui le squadre Primavera di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, che seguiranno il percorso della fase a gironi delle rispettive prime squadre.

Le altre squadre, le vincitrici dei campionati giovanili delle prime 32 nazioni del ranking Uefa, si sfideranno in spareggi dai quali usciranno le otto squadre che, dopo aver sfidato le seconde classificate dei gironi, andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale. Lo scorso anno, a trionfare è stato il Porto.

Di seguito la programmazione di martedì 17 settembre:

Napoli-Liverpool in diretta alle ore 14.00

Telecronaca: Federico Mastria e Giuseppe Incocciati

Inter-Slavia Praga in differita alle ore 16.00

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Di seguito la programmazione di mercoledì 18 settembre:

Juventus-Olympiacos in diretta alle ore 14.00

Telecronaca: Fabrizio Ferrero

Real Madrid-PSG in diretta alle ore 16.00

Telecronaca: Fabio Fava

I match saranno inoltre visibili in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).