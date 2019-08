Valentina Rizzi: il 27 settembre esce l’ep di esordio ‘Ferro e Magnete’

Il giorno prima, giovedì 26 settembre, alle ore 21, Valentina Rizzi presenterà dal vivo i brani del nuovo ep al Blues House di Milano (via Sant’Uguzzone, 26 – ingresso 10 euro con consumazione) con la straordinaria partecipazione della cantautrice Anna Turrei, che aprirà il concerto, e di Mene The Artikhaze, producer ed attuale dj ufficiale di Mondo Marcio con alle spalle collaborazioni con artisti come Shade e Madh.

Nei cinque brani di “Ferro e Magnete” le melodie disegnate dalla voce di Valentina Rizzi sono morbide ed eleganti con sfumature tipiche della musica a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000. Gli arrangiamenti del disco, curati dal produttore Stefano Giungato, spostano l’asse verso sonorità contemporanee come quelle provenienti dalla trap e dal rock internazionale.

Valentina Rizzi è una cantautrice nata 26 anni fa e cresciuta a Milano. Dopo aver studiato canto, recitazione, dizione, pianoforte, danza moderna e hip hop, viene scritturata per il suo primo lavoro e, nel 2013, registra come corista nell’album “Bloom” del cantante jazz Andrea Balducci insieme a Joyce Elaine Yuille. Tra il 2014 e il 2016 si esibisce nei teatri dei grandi hotel in Spagna (Ibiza, Tenerife, Lanzarote) dove ha vissuto e lavorato, come artista, per l’Animazione Acttiv. Tra gennaio e marzo 2017 si esibisce, con il ruolo principale di Crissy, nel musical “Hair” presso il Teatro Ciak di Milano, il Geox di Padova e Il Teatro Celebrazioni di Bologna. Il 26 Maggio 2018 Valentina Rizzi pubblica il suo singolo d’esordio ”Sweetest Downfall”, scritto da lei stessa e arrangiato da Gabriele Cento. Il brano completamente autoprodotto raggiunge, in sole tre settime, 40.000 visualizzazioni su Youtube. L’8 Settembre 2018 vince il contest PROMUOVI LA TUA MUSICA intraprendendo un radio tour con ‘Sweetest Downfall” in almeno 80 emittenti radio FM e web. Attualmente è la corista ufficiale del “Rap God Tour”, del noto rapper italiano Mondo Marcio. A settembre 2019 uscirà il suo ed d’esordio “Ferro e Magnete”, arrangiato da Stefano Giungato (già produttore di album come “Niente che Non Va” di Coez; “Pronti a Salpare” di Edoardo Bennato; “Qualcosa da decidere” di Enrico Nigiotti; “KIll Karma” di Nesli) presso lo studio di registrazione Indiehub per la Delma Jag Records. L’ep è stato realizzato in seguito ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Musicraiser.