FUJIFILM Instant Rebate che stupisce: X-H1 in promozione con il Vertical Power Booster Grip

FUJIFILM presenta una nuova promozione Instant rebate dedicata alla fotocamera X-H1 che con le sue peculiarità, corpo robusto e resistente di nuova concezione, qualità d’immagine superiore, semplicità d’uso e una gamma di funzioni per riprese in differenti situazioni, ha saputo conquistare fotografi e videomaker.

Dal 2 settembre 2019 al 15 gennaio 2020, FUJIFILM riconosce uno sconto immediato all’acquisto del bundle X-H1 con Vertical Power Booster Grip (incluse 2 batterie) del valore di 300 euro Iva compresa.

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi*1, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A, acquistati presso un FUJIFILM Professional Dealer*2.

FUJIFILM X-H1 incorpora il sensore X-Trans CMOS III da 24.3MP, l’X-Processor Pro, la stabilizzazione d’immagine in-body e una modalità di riduzione dello sfarfallio che migliora la qualità della fotografia sportiva indoor. Inoltre, ha un corpo robusto e resistente alle intemperie, registra video 4K e con la simulazione pellicola cinematografica Eterna. Inoltre, garantisce resistenza a polvere e acqua e opera con temperature fino a -10°C e la struttura dove è montata la flangia di innesto obiettivo è stata pensata per ottenere un corpo compatto e leggero che mantiene un’elevata precisione, una forte resistenza a urti, torsioni e altre possibili deformazioni.

L’impugnatura verticale VPB è allo stesso modo resistente a polvere e acqua e funziona a temperature fino a -10 °C. Con le due batterie inserite e con una terza nel corpo della fotocamera si aumenta a circa 900 il numero massimo di scatti disponibili in modalità normale. In modalità “boost”, è possibile utilizzare più batterie contemporaneamente, migliorando le prestazioni per le riprese a raffica, riducendo l’intervallo tra due scatti consecutivi, il ritardo dell’otturatore e il periodo di blackout. L’accessorio aumenta anche il periodo massimo per le riprese di video in 4K a circa 30 minuti, rendendo la VPB-XH1 un accessorio essenziale per massimizzare le prestazioni di X-H1. VPB-XH1 è poi dotato di una presa per cuffie, che consente all’operatore di monitorare l’audio durante le registrazioni video.

La lista completa degli FPD è consultabile a questo link: fujifilm-x.com/it-it/shop/

Per maggiori dettagli visitare https://fujifilm-x.com/it-it/promotions/

*1 Prodotti di seconda mano, o rinnovati, sono esclusi da questa promozione.

*2 Fujifilm si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i termini e le condizioni o i prodotti oggetto della promozione, senza incorrere in alcuna responsabilità.

