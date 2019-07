Subsonica: aggiunte nuove date a “8 Tour”

Inarrestabili i Subsonica che, dopo aver dato il via alla tranche di date estive di “8 TOUR”, aggiungono due nuovi appuntamenti dal vivo. Domenica 4 agosto 2019 la band si esibirà alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE) e sabato 7 settembre chiuderà la tournée ad Ancona presso La mia generazione Festival, con un concerto speciale dedicato ai vent’anni di “Microchip Emozionale”. L’esplosivo tour dei Subsonica si arricchisce, così, di due nuove tappe, incontrando il grande desiderio della band di includere quanto più possibile l’intera penisola nell’arco di questi live estivi.

Inoltre, per problemi tecnici indipendenti dalla volontà dei Subsonica, la data prevista per il 2 agosto a Castellano (TN) è stata annullata. È possibile chiedere il rimborso dei biglietti presso il punto vendita dove sono stati acquistati entro e non oltre sabato 12 ottobre 2019.

In occasione del ventennale di “Microchip Emozionale”, uscito nella sua prima release nell’estate del 1999, la band ha previsto alcune date speciali, durante le quali ha festeggiato insieme al pubblico il compleanno di questo piccolo grande classico con una scaletta dedicata, senza tralasciare i brani degli altri album. Oltre a Torino, città d’origine della band, e Roma, che per prima li ha accolti con affetto quasi materno, i live in cui sarà ancora possibile scatenarsi sulle note dei successi di “Microchp Emozionale” saranno quelli di Taormina, nella splendida cornice del suo Teatro Antico (28.07), Melpignano (14.08, Largo Ex Convento Degli Agostiniani) e Ancona (07.09, La mia generazione Festival)

Dal 12 marzo è online il videoclip de “L’incubo” (LINK), il nuovo singolo dei Subsonica, in cui, come unico featuring di “8”, hanno scelto di coinvolgere il rapper torinese Willie Peyote. Il rapporto di profonda reciproca stima tra la band e Willie è stato espresso chiaramente anche sul palco durante i concerti invernali, con un’intera sezione del live dedicata a questa collaborazione, riproposta anche durante i concerti del 9 luglio 2019 a Bologna Sonic Park e dell’11 luglio a Stupinigi Sonic Park (Torino).

CALENDARIO DATE ESTIVE AGGIORNATO:

28.06 Verona, Rookazoo Music Festival

29.06 Legnano (Mi), Rugby Sound

05.07 Padova, Sherwood Festival

09.07 Bologna, Bologna Sonic Park

11.07 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi

12.07 Tortona (Al), Arena Derthona

17.07 Roma, Rock In Roma c/o Ippodromo Capannelle

18.07 Napoli, Noisy Naples Fest

19.07 Matera, Cava del Sole

21.07 Olbia, Olbia Tattoo Show c/o Molo Brin

23.07 Assisi, Universo Assisi c/o Lyric Summer Arena

26.07 San Severo (FG), Alibi Festival

28.07 Taormina (Me), Teatro Antico

02.08 Castellano (Tn), Castlefolk – ANNULLATA

04.08 Jesolo (Ve), Spiaggia del Faro – NUOVA DATA

08.08 Terracina (Lt), Anxur Festival – Arena il Molo

09.08 S. Benedetto del Tronto (Ap), Porto

10.08 Loano (Sv), Piazza Italia

13.08 Guardiagrele (Ch), “Notte bianca” c/o Largo Garibaldi

14.08 Melpignano (Le), Largo Ex Convento Degli Agostiniani

23.08 Brescia, Onda D’Urto Festival

02.09 Prato, Piazza Duomo

06.09 Mondovì (Cn), Wake Up Festival

07.09 Ancona, La mia generazione Festival – NUOVA DATA