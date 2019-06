I Viaggi del Cuore : La Strada delle Abbazie

La Strada delle abbazie, un percorso che lega sette luoghi monastici locati attorno al capoluogo lombardo e che attraversa il meraviglioso territorio metropolitano sarà protagonista di una intera puntata de “I Viaggi del Cuore su Rete 4.

Il programma sarà trasmesso domenica 23 giugno 2019 alle ore 11:00.

La “Strada delle Abbazie sarà mostrata attraverso gli occhi ed il cuore dei camminatori e dei ciclisti che hanno percorso il cammino.

Il Servizio Sistema Turistico della Città Metropolitana di Milano ed il Servizio per la Pastorale del Turismo e dei Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Milano, in sinergia, stanno lavorando per rilanciare il progetto de“La Strada delle Abbazie”.