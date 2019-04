“Molove” il fashion weekend solidale

Sono moltissimi top brand della moda (ma non solo) che hanno aderito a MILOVE (www.milove.it),Charity Shop, a sostegno di Associazione Progetto Panda Onlus e Medici in Famiglia, con il patrocinio del Comune di Milano.

L’evento, che verrà inaugurato il 17 maggio alle 18.30, proseguirà poisabato 18 (9.30-21.30) e domenica 19 maggio (9.30-19.30). Un week end di fashion shopping solidale, con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare il progetto Visita Sospesa®, volto a migliorare significativamente le condizioni di vita di bambini e famiglie in difficoltà socioeconomica.

“Il progetto –afferma Paolo Colonna, Presidente di Medici in Famiglia– si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso: si beve un caffè ma se ne pagano due, offrendo il secondo a chi non può permetterselo. Medici in Famiglia, poliambulatorio con 2 sedi a Milano, ha esportato lo stesso approccio in ambito sanitario: con Visita Sospesa® si dà la possibilità a individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. Medici in Famiglia lavora in un’ottica di sostenibilità economica e reinveste gli utili generati in assistenza gratuita, tramite il Progetto Visita Sospesa®, nella convinzione che la salute non sia un lusso, ma un diritto. Nel 2018 abbiamo erogato 3.221 visite in totale gratuità”.

Uno shopping quindi molto speciale perché le aziende hanno donato i loro prodotti, perché possano poi essere rivenduti con una scontistica simile a quella degli outlet. Ad ospitare MILOVE sarà la Fondazione Feltrinelli: una cornice meravigliosa nel centro di Milano, in uno dei quartieri più moderni e vivaci della città. Tutta l’organizzazione dell’evento è gratuita, grazie all’aiuto delle aziende partner e dei moltissimi volontari che dedicano i loro mezzi e il loro tempo all’iniziativa.