Florence & The Machine: “Moderation”, il nuovo singolo in radio da oggi.

Il 2018 è stato un anno importante per Florence Welch: ha pubblicato il suo quarto album, ‘High As Hope’, ha ricevuto la sua terza nomination al Mercury Prize per il disco e più recentemente è stata inserita nelle nomination ai BRITS di quest’anno per la categoria “Album Of The Year’ e ‘British Female Solo Artist’.

Florence ha iniziato il 2019 con la pubblicazione del nuovo singolo “Moderation”, già presentato per la prima volta dal vivo durante l’“High As Hope tour”. Prodotto da James Ford, “Moderation” è un inno di immediata ispirazione, una vera forza della natura, dove Florence parla spontaneamente di amore e relazioni. “Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you?” canta con sfida e sicurezza di sé.

Insieme a “Moderation” è uscito sulle piattaforme digitali anche il brano ‘Haunted House’, prodotto da Matthew Daniel Siskin (Gambles), che mette in evidenza lo stile vocale più intimo dell’artista inglese.

Dopo la pubblicazione dell’album “High As Hope” (da cui sono stati tratti i singoli ‘Hunger’, ‘Sky Full Of Song’, ‘Big God’ e Patricia’), Florence ha iniziato un tour spettacolare nel Regno Unito che ha registrato ben due date sold out all’O2 Arena di Londra. A marzo Florence sarà nuovamente in concerto in Europa: in Italia suonerà il 17 marzo a Casalecchio di Reno (Unipol Arena) e il 18 marzo a Torino (Palalpitour).