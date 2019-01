Smarrimento Nebula

SI CERCA IN TUTTA ITALIA…non costa niente condividere. Potassa frazione di Gavorrano provincia di Grosseto..TOSCANA….A chi avesse preso NEBULA senza preoccuparsi di sapere se ha un padrone o la detiene forzatamente….Sappia che NEBULA UNA FAMIGLIA C’E’ L’HA’ E SONO 7 MESI CHE LA STIAMO CERCANDO CON VOLANTINI…..GIORNO E NOTTE TRASCURANDO IL LAVORO….CON CANI MOLECOLARI….CON IL DRONE….SONO STATI ALLERTATI I CANILI….I VETERINARI….LA POLIZIA MUNICIPALE ….DENUNCIA FATTA AI CARABINIERI….NEBULA E MICROCIPPATA….PER CUI SE LA TIENE QUALCUNO CHE C’E’ LA FACCIA TROVARE NON CI SARA’ NESSUNA CONSEGUENZA….A NOI BASTERA’ RITROVARLA E RIAVERLA A CASA CON LA SUA FAMIGLIA CHE E’ IN PENA PER LEI DA 7 MESI…..SE VERAMENTE AMATE GLI ANIMALI SAPETE LA SOFFERENZA CHE SI PROVA QUANDO MANCA UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA…..per favore se avete un cuore ridateci NEBULA la vogliamo a casa assieme a noi …se qualcuno sa qualcosa che parli anche in forma anonima per favore….vogliamo solo NEBULA CON NOI…Fabio Bartaletti 3311225456…alfreda carboni 3891356528….SE VI FOSSE POSSIBILE FATE UNA FOTO SIA CHE LA VEDIATE DA SOLA O CON QUALCUNO…..GRAZIE A CHI CI PUO’ DARE UNA MANO

Suggerito da Animali nel cuore