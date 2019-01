Tommy cerca casa

Tommy è un’altra vittima del trasferimento in un canile in Molise, da un canile Laziale, un canile dove non ci sono volontari, dove a causa neve rimane isolato e non hanno panche di legno ma sono sul cemento.



Tommy è una taglia piccola nato nel 2013, molto carino e leggermente timido ma anche per lui lo spostamento è stato traumatico.

Cerchiamo adozione urgente al centro e al nord Italia previo procedura di adozione, si affida chippato vaccinato e sterilizzato.



Per info Manuela 393/ 4080484 manuelacip.aclonlus@gmail.com

Suggerito da Animali nel cuore