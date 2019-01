Syd cerca casa

HANNO RINUNCIATO A LUI PERCHÉ SYD NON SAREBBE ARRIVATO PER NATALE.

SYD… 4 MESI DI TENEREZZA ASSOLUTA.

SYD AVEVA ADOZIONE…DOVEVA PARTIRE PER RAGGIUNGERE LA SUA FAMIGLIA CHE SI RITENEVA INNAMORATA DI LUI.

MA SYD SI FA MALE AD UNA ZAMPETTA GIOCANDO CON I FRATELLINI E IL VETERINARIO CI CONSIGLIA DI RIMANDARE LA PARTENZA DI UN PAIO DI SETTIMANE.

LA FAMIGLIA CHE TANTO ERA INNAMORATA DI LUI DECIDE DI RINUNCIARE A SYD PERCHÉ VOLEVANO IL CUCCIOLO PER NATALE!!!!

MA GUARDATELO!!!! COME SI FA????

ORA SYD É RIMASTO SOLO. TUTTI I FRATELLINI SONO PARTITI E LUI È SOLO.

ANCHE SE NATALE È PASSATO… VOGLIAMO FARLO A LUI IL REGALO?????

UNA BELLISSIMA FAMIGLIA ❤️❤️❤️

SYD HA TUTTI I VACCINI E SI AFFIDA NON SOLO PER NATALE…MA PER TUTTA LA VITA.

PER INFO 333 21 48 801

Suggerito da Animali nel cuore