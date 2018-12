Alba ha commesso un grave errore… sopravvivere alla gastro.

Quando 4 mesi fa abbiamo preso lei e i due fratelli eravamo sicuri di dargli un futuro migliore di quel box in cui mangiavano frutta marcia che cadeva dagli alberi… unica cosa che mangiavano.

Invece no.

Tutti e 3 hanno contratto la gastro …e 2 non ce l’hanno fatta.

Lei è sopravvissuta… Ed è finita in un box x 3 mesi…

Mai una chiamata…

Mai una richiesta…

Mai una possibilità.

É stato quindi tutto inutile.

Metterla in sicurezza…ricoverarla d’urgenza… Ci siamo accanite a salvare una cucciola che mai nessuno ha mai voluto.

Eccola qui…in tutta la sua bellezza.

Alba… 5 mesi e mezzo… dolcissima con tutti

…che chiede una possibilità.

Si trova in Calabria e si affida in tutto il centro nord Italia.

Per info 333 21 48 801