Pedro cerca casa

VI CHIEDO DI CONDIVIDERE, L’INVERNO È ARRIVATO E NONNO PEDRO HA BISOGNO DEL CALORE DI UNA FAMIGLIA <3

Hai negli occhi la tristezza amara di chi ha visto tanto, Pedro.

Ti guardiamo spesso e speriamo che qualcuno possa innamorarsi di te, così come è accaduto a noi.

Tu che ci hai insegnato che bisogna godere dell’attimo, perché ti basta una carezza, un’attenzione, per scodinzolare e torni cucciolo, quel cucciolo che tante ne ha viste e patite.

Vorremmo cancellare gli anni trascorsi in quel canile lager, vorremmo riaccendere la scintilla che ti anima e che sopita aspetta, vorremmo vederti felice, tra i cuscini morbidi e, soprattutto, amato. 😍