Masha, abbandonata legata ad un palo

Come si fa a non esaudire il desiderio di Masha?

Zii dobbiamo mettercela tutta.

Per Natale dobbiamo riuscire a trovare una famiglia per Masha, così possiamo andare a farle gli auguri sussurrandole nell’orecchio quella parola tanto attesa da tutti i codini e tanto amata da tutti noi.

Forza ziiiii!!!

Forza mammaaaaa fatti avanti ❤️❤️

🎄🎄🎄🎄

Solita schifosa storia di abbandono!!! 😡😡😡

Trovata legata ad un palo nelle campagne in provincia di Bari, rannicchiata ed impaurita. Se nessuno si fosse accorto di lei molto probabilmente sarebbe morta di fame e di sete sotto il sole cocente del sud 😢

Ora si trova in canile e in quel box si DISPERA!!!

Piange e si “arrampica” a quelle sbarre chiedendo pietà, cercando di romperle per uscire e stare in compagnia di noi umani.

Masha sembrerebbe un mix pastore del caucaso/pastore dell’Asia centrale e non si sa per quale barbaria le hanno tagliato le orecchie 😡. Ha circa 2 anni, negativa alla leishmania ed erlicchia, sterilizzata. Masha è un cane di 44 kg, con caratteristiche FORTI. È un cane equilibrato, no cani femmine si cani maschi. Chi la adotterà, deve avere reali competenze in merito a questa razza perché non è un cane facile da gestire. MA NON HA ALCUN PROBLEMA COMPORTAMENTALE

Per info fuoridicoda@gmail.com, 3490830376 – 3495807931

Suggerito da Animali nel cuore