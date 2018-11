Pacifico, protagonista di 4 esclusivi concerti

Dal 30 novembre PACIFICO sarà protagonista di 4 esclusivi concerti per presentare in anteprima live alcuni brani contenuti nel suo prossimo disco d’inediti, oltre ad altri successi del suo repertorio.

Per l’occasione, i brani presentati in anteprima saranno raccolti in “ElectroPO”, un EP a tiratura limitata che sarà acquistabile solo nei luoghi dei concerti e che permetterà al pubblico presente di conservare un “assaggio” del nuovo album.

Queste le date: il 30 novembre al Teatro San Francesco di ALESSANDRIA, il 10 dicembre al Campo Teatrale di MILANO, l’11 dicembre al Teatro Bloser di GENOVA, il 15 dicembre alla Rocca di Borgonovo a Borgonovo Val Tidone – PIACENZA.

I biglietti per i concerti sono di acquistabili su www.vivaticket.it

Tra i brani che Pacifico presenterà sul palco anche “MOLECOLE”, secondo singolo estratto dal nuovo album d’inediti (etichetta Ponderosa Music Records / distribuzione Artist First) attualmente in digital download e sulle piattaforme streaming.

“Molecole” è accompagnato da un video, diretto da Tania Feghali,