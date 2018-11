Bollate: Portale Mensa

Il 27 novembre il portale E-civis torna attivo e i cittadini potranno tornare a utilizzarlo regolarmente sia per la consultazione della propria situazione contabile che per i pagamenti relativi alla refezione scolastica.

Ma bisogna fare attenzione, durante la fase di consultazione e pagamento, a non utilizzare più la voce “anni precedenti” bensì cliccare sull’opzione “anno scolastico in corso”.

Ecco le modalità di pagamento del servizio mensa attualmente possibili:

Ricarica mediante utilizzo della propria carta di credito/prepagata usufruendo del nuovo sistema PagoPA e collegandosi direttamente al sito internet www.bollate.ecivis.it con le credenziali già in possesso, inviate via mail dal Comune il 12 Ottobre 2018;

Ricarica mediante l’edicola incaricata (Edicolandia) di Ospiate o in un qualsiasi punto autorizzato Sisalpay, utilizzando la “lettera di avvisatura di pagamento” (vedi allegato);

Entrambe le modalità di pagamento sono valide e attive per tutti i cittadini i cui figli utilizzano il servizio mensa.

I cittadini che sono a conoscenza della propria username e password e non hanno ricevuto la lettera informativa via mail, possono “scaricarla” direttamente dal portale, cliccando sulla sezione “documenti”, senza passare in Comune. Chi non ha ricevuto la lettera informativa e/o non è più in possesso delle credenziali utilizzate negli anni precedenti, può rivolgersi all’ufficio Servizi scolastici per ottenerne una copia.

Si ricorda che dal 26 novembre 2018, invece non sarà più possibile utilizzare i bollettini di pagamento di conto corrente postale, né il codice a barre pervenuto negli anni precedenti.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso l’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Bollate, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00) oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it.