L’atleta Armin Zoggeler a Bollate

L’atleta olimpico Armin Zoggeler a Bollate per presentare il suo libro.

Appuntamento lunedì 17 settembre nella biblioteca comunale in piazza Alberto Dalla Chiesa alle 20. L’assessorato allo sport in collaborazione con l’associazione Life Pilates di Bollate, invitano i cittadini e non solo, alla presentazione del libro “Ghiaccio acciaio e anima”, di Armin Zoggeler, pluricampione olimpico, che sarà presente in sala.

Coordinano la serata Simone Battaggia, giornalista della Gazzetta dello Sport e Antonio Calzavacca, presidente dell’associazione Life Pilates.

Nato nel 1974, Zoggeler è un ex slittinista e allenatore di slittino italiano. È considerato uno dei più grandi e vincenti di sempre in questa disciplina. Specializzato nel singolo, nel suo palmarès annovera sei titoli mondiali, quattro europei e dieci Coppe del Mondo, oltre a sei medaglie individuali consecutive – due ori, un argento e tre bronzi – ai Giochi olimpici: nella storia dello sport, lo slittinista azzurro è il primo e tuttora l’unico ad aver raggiunto tale traguardo. Dal 2014 è il direttore tecnico della nazionale italiana.