Finale Wind Summer Festival

Domani, domenica 16 settembre, in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – va in onda la finale del “Wind Summer Festival”, l’ultimo imperdibile appuntamento con la musica dell’estate in diretta dall’Area Expo – Parco Mind di Milano.

Tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionale si alterneranno sul palco per una serata unica che decreterà la canzone dell’estate 2018. A condurre l’evento Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.

Questi gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Area Expo – Parco Mind (a ingresso gratuito):

J-Ax, Nek, Emma, Max Pezzali, Malika Ayane, Alvaro Soler, Fabio Rovazzi, The Kolors, Annalisa, Irama, Benji&Fede, Ermal Meta, Thegiornalisti, Bob Sinclar, Luca Carboni, Noemi, Takagi Ketra ft. Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Carl Brave & Francesca Michielin, Boomdabash e Loredana Berte, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni e tanti altri.

Anche quest’anno, oltre ad ospitare i big della musica italiana, il “Wind Summer Festival”, andato in onda in quattro appuntamenti in prima serata su Canale 5 nel mese di luglio, ha dato spazio a sei giovani artisti emergenti che si sono sfidati davanti al grande pubblico di Piazza del Popolo a Roma in una gara vinta da Federica Abbate, che si esibirà sul palco della finale.

Il “Wind Summer Festival” è un evento coprodotto da Fascino e F&P Group.

Radio 105 è media partner dell’evento e, a partire dalle ore 18.00, trasmetterà dall’Area Expo-Experience Milano con una lunga diretta ricca di ospiti e interviste esclusive.

Anche quest’anno sponsor dell’evento è Wind, uno dei brand di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso.