Carlotta e la prima giornata da Miss Italia…

Via al frullatore delizioso che si chiama Miss Italia: Carlotta conosce già il dorato mondo dello spettacolo, anche se forse alcuni aspetti non li immaginava così. Per una Miss la prima giornata vuol dire vivere come se fosse un po’ sospesa in aria e, da quei pochi metri sopra il mondo, rispondere a un’infinità di domande, fare interviste e foto come se non ci fosse un domani…

Carlotta pensa già al suo ritorno a casa, a Montegiorgio, in provincia di Fermo, ma prima ci sono i fotografi e i giornalisti. Va molto la foto del bacio di lei con Emiliano, il marito, 13 anni più di lei, bacio scoccato nell’incontro con la stampa alle due di notte.

La nuova Miss Italia è l’unica ad aver vinto il titolo da sposata, fatta eccezione per Mirka Viola (quando ancora il regolamento non lo consentiva), ed è la meno giovane, 26 anni, come Nadia Bengala, reginetta di 30 anni fa. Nadia è splendida come allora e dispiace ricordarla solo per l’età.

Carlotta ha festeggiato il suo primo giorno al Villa Verde di Origgio, un angolo di paradiso alle porte di Milano, dove ha posato per i fotografi, immersa nel verde e tra gli allestimenti scenografici preparati dall’artista internazionale Natali Grunska… sempre peraltro con la corona in testa, proprio come faceva Alice Rachele, che ha salutato la grande famiglia del Concorso.