Teatro Nazionale CheBanca!: “Hair il musical”

L’atteso appuntamento con la produzione di fine anno dell’Accademia MTS Musical! The School sarà il 9 giugno alle ore 20.45 al Teatro Nazionale CheBanca! con il revival del musical HAIR.

Questa versione, pensata in occasione del 50° anniversario del debutto a Broadway nel 1968 del musical e forte dell’aver ottenuto i diritti per la sua rappresentazione in Italia su licenza della Tams-Witmark Music Library, si avvarrà di una band dal vivo di sette elementi, diretta dal maestro Angelo Racz, mentre le canzoni saranno interpretate tutte in lingua originale.

Il cast, scelto scrupolosamente dalla rosa degli allievi dell’accademia, è composto da ben 58 elementi.

In occasione di questa serata, ambientata in atmosfere tipiche della fine degli anni ‘60, è raccomandato al pubblico un dress code in stile hippie.