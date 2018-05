Novità Fujifilm

Con i primi caldi fioccano le promozioni FUJIFILM

FUJIFILM prosegue con iniziative promozionali che non deluderanno gli appassionati del marchio e chi vorrà sostituire il proprio corredo. Per la Serie X mette in campo un Cashback fino a 200 euro iva inclusa e per le ottiche GF del sistema medio formato GFX uno sconto immediato all’acquisto sino a 660 euro iva inclusa

Dal 3 maggio al 2 luglio 2018, la Serie X e il sistema GFX sono in promozione, un lasso di tempo adeguato per poter ponderare e scegliere il prodotto fotografico con cui scatenare il proprio estro creativo.

Per il cashback, Fujifilm propone un risparmio sulle Compact System Camera più apprezzate, ossia di 200 euro i.i. per X100F e X-Pro2 solo corpo o in kit con l’ottica XF23mmF2 (kit Graphite Edition); di 100 euro i.i. per X-T20 solo corpo e per i kit con XF18-55mm, con XC16-50mm II, con XC16-50mm II e XC50-230mm II e con XC15-45mm.

Per gli obiettivi il risparmio è di 150 euro i.i. per XF16-55mmF2.8 R LM WR, XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR, XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR, XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro, XF56mmF1.2 R APD; di 100 euro i.i. per XF14mmF2,8 R, XF16mmF1.4 R WR, XF23mmF1.4 R, XF56mmF1.2 R, XF90mmF2 R, XF10-24mmF4 R OIS, XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR, XF55-200mmF3.5-4.8 R L LM OIS; di 50 euro i.i. per XF18mmF2 R, XF27mmF2.8, XF35mmF1.4 R, XF60mmF2.4 R MACRO.

Per le ottiche GF si potrà ottenere uno sconto immediato all’acquisto pari a 660 euro i.i. per GF110mmF2 R WR, a 640 euro i.i. per GF120mmF4 R LM OIS WR MACRO, a 620 euro i.i. per l’acquisto di GF23mmF4 R WR, a 550 euro i.i. per GF32-64mmF4 R LM WR, a 350 euro i.i. per GF63mmF2.8 R WR e a 300 euro i.i. per GF45mmF2.8 R WR.

Oltre a ciò, Fujifilm prolunga sino al 30 settembre 2018 il periodo di promozione del TRADE-IN GFX – permutando un prodotto full frame o medio formato, tra quelli ritenuti idonei per la promozione, si riceverà uno sconto immediato all’acquisto pari a 500 euro iva inclusa – e dell’INSTANT REBATE GFX – per qualsiasi kit GFX 50S con GF63mm, o GFX 50S con GF32-64mm o GFX 50S con GF45mm, lo sconto riconosciuto alla cassa è pari a 1.300 euro iva inclusa.

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi*1, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A, acquistati presso un FUJIFILM Professional Dealer o presso i rivenditori GFX Authorised Specialist.*2

La lista completa degli FPD e dei GFX Authorised Specialist è consultabile al seguente link: www.fujifilm.it/aree/supporto/acquistare/RicercaFdp.asp

Per maggiori dettagli visitare:

fujifilm-promotions.com (cashback)

blog.fujifilm.it/gfx-50s-promozione-estate-fujifilm (sconto immediato all’acquisto)

*1 Prodotti di seconda mano, o rinnovati, sono esclusi da questa promozione.

*2 Fujifilm si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i termini e le condizioni o i prodotti oggetto della promozione, senza incorrere in alcuna responsabilità.