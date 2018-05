Da sabato 19 a lunedì 21 Maggio si terrà il Milano Coffee Festival, il primo grande evento nazionale dedicato alla bevanda più amata dagli italiani.

L’appuntamento, ospitato nel cuore del design district milanese – Spazio Base di via Tortona 54, sarà il primo grande evento dedicato al caffè e che lo celebrerà in tutte le sue forme, una full immersion dal chicco alla tazzina.

Durante la kermesse, il caffè espresso non sarà solo buono da bere, ma anche interessante da conoscere e affascinante da scoprire, per questo sarà presente Helena Oliviero, campionessa italiana di cup taster, che guiderà il pubblico nell’esperienza degustativa.

Spazio anche alla Latte Art, grazie alla quale il cappuccino diventa una vera e propria opera d’arte, con Luigi Lupi esponente di spicco di questa disciplina.

Obiettivo del Festival, condiviso da De’Longhi, è il creare “cultura del caffè”, coinvolgendo con attività interattive ed inedite i visitatori.

A questo proposito, lo spazio De’Longhi è pensato per accompagnare i coffee lovers e non in un vero e proprio viaggio alla scoperta della bevanda più amata dagli italiani: partendo dal chicco di origine, passando per le torrefazioni artigiane italiane e finendo con la degustazione.

10 postazioni, 10 torrefattori, 10 tipologie di caffè e 10 macchine superautomatiche: punto di partenza la Guida “L’eccellenza delle torrefazioni italiane”, il progetto editoriale creato nel 2016 da De’Longhi con la collaborazione di Gabriella Baiguera (autrice, esperta di caffè e formatrice Master of Food Caffè di Slow Food), che presenta 60 delle migliori torrefazioni Italia.

Lo spazio De’Longhi, in occasione del Milano Coffee Festival, vuole essere proprio una rappresentazione della Guida poichè suddiviso in un percorso di 10 zone, ognuna dedicata ad una torrefazione selezionata che presenterà la propria più esclusiva miscela o monorigine.

L’Azienda in quest’occasione approfitterà per promuovere il consumo consapevole del caffè facendo apprezzare attraverso delle degustazioni, fatte con il caffè in grani di altissima qualità e macinato al momento dalle macchine superautomatiche, i punti salienti delle miscele e le caratteristiche peculiari del caffè a seconda di tipologia, zona di origine e lavorazione del torrefattore.

Durante la 3 giorni, Gabriella Baiguera sarà a disposizione dei visitatori per illustrare i segreti del caffè, il suo corretto consumo e accompagnare gli ospiti in una degustazione guidata realizzata con le protagoniste indiscusse, le macchine superautomatiche De’Longhi: piccoli gioielli tecnologici e di design che consentono, premendo un solo tasto, di passare proprio dal chicco alla tazzina mantenendo inalterate le qualità organolettiche del caffè, per gustare in pieno tutto l’aroma del caffè in grani a casa propria.

Milano Coffee Festival-Spazio De’Longhi

Spazio Base, Via Tortona 54

Sabato 19 e domenica 20 Maggio dalle ore 10 alle ore 22 – ingresso libero

Lunedì 21 maggio dalle ore 10 alle ore 17 – ingresso riservato agli operatori