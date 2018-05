“L’Arte della fuga” – Anteo Palazzo del Cinema

Sabato 26 maggio alle ore 21.30 Anteo Palazzo del Cinema presenta in anteprima il film L’ARTE DELLA FUGA, sofisticata commedia sentimentale di Brice Cauvin, in uscita nelle sale italiane giovedì 31 maggio, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore americano Stephen McCauley.

Protagonisti sono tre fratelli in crisi. Antoine (Laurent Lafitte) vive con Adar, forse comprerà con lui una casa, ma sogna Alexis.

Louis (Nicolas Bedos) è innamorato di Mathilde, che incontra a Bruxelles dove lavora, ma sta per sposarsi con Julie.

Gérard (Benjamin Biolay), disoccupato e testardo, sogna il ritorno della moglie Helen che lo ha lasciato, ma forse cadrà tra le braccia della materna e stravagante Ariel (Agnès Jaoui).

Tre uomini confusi, tre fratelli molto legati tra loro, insofferenti ma subalterni agli ossessivi genitori (Marie- Christine Barrault e Guy Marchand), un modello di coppia che nonostante tutto resiste.

Una commedia sull’amore: tre fratelli, in piena confusione, sono alla ricerca della strada giusta per essere felici o per sfuggire alle proprie responsabilità̀. È l’arte della fuga…