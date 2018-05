Presentazione del libro Il Bianco e il Nero

L’autrice Flavia Selli presenta il libro “Il Bianco e il Nero” alla Mondadori di Saronno.

Sabato 26 maggio alle 15 la tensione del thriller, l’intrigo del giallo, la profondità del noir faranno da protagonisti nella libreria di Piazza della Vittoria. Due protagonisti uomini nella Milano dei giorni nostri, la splendida Andrea, indossatrice di origine Ceca e Kafka. Cosa e chi nasconde qualcosa nella catena di violenza ed omicidi perpetrati in Praga?

Antonello e Fabrizio, dopo essersi persi di vista per qualche tempo, impegnati nei loro affetti e attività di studio e lavoro, si ritrovano, poco più che venticinquenni a rinsaldare la loro profonda amicizia. Incontreranno vecchie e piacevoli conoscenze ma conosceranno anche Andrea, e da quel momento la loro esistenza, inevitabilmente intrecciata a quella di lei, ne risulterà drammaticamente sconvolta.

Una spirale avvincente di misteri ed inganni dove azione, interiorità e colpi di scena, sapientemente orchestrati e uniti a luoghi ed elementi reali, quali i manoscritti di Franz Kafka, si susseguono come in un gioco di specchi, tenendo il lettore con il fiato sospeso, fino alla inaspettata rivelazione finale.

L’autrice Flavia Selli, milanese di nascita, laureata ed ex docente presso istituti superiori, ha al suo attivo collaborazioni in pubblicazioni e saggi di carattere scientifico – divulgativo editi per l’Università degli Studi di Milano ed Enti Locali.

Informazioni: Libreria Mondadori , via Portici, 12 Saronno 02.49797408