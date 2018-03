Tennis: Stefania Rubini vincitrice del G&V Hospital Cup

E’ l’italiana Stefania Rubini la vincitrice del G&V Hospital Cup, secondo torneo ITF che si è concluso oggi, sabato 3 marzo, sui campi in carpet del Sun Sicily Hotel (ex Zaiera Hotel) di Solarino.

Nella cittadina in provincia di Siracusa da ben quattro anni vanno in scena gli ITF Women’s Pro Circuit, unici tornei professionistici femminili nel Sud Italia con montepremi $15.000, diretti dal maestro catanese Renato Morabito.

La Rubini ha superato in due set la bielorussa Sviatlana Pirazhenka, 64 62 lo score. La giocatrice dell’est si era aggiudicata, nel pomeriggio di ieri, la gara di doppio superando in una partita equilibrata – ed a tratti spettacolare – le tedesche Klasen – Koelzer per 64 64.

La vittoria della ventiseienne bolognese era nei pronostici. Proviene da una famiglia di sportivi che l’ha sempre supportata fin da giovanissima. Lunedì 5 marzo inizierà l’ultimo di questo tris di tornei internazionali in rosa organizzati a Solarino e e si concluderà sabato 10 marzo: la TopSpin Energy Cup.

Nel prossimo fine settimana, inoltre, ci sarà spazio per una rassegna internazionale – maschile e femminile – per veterani.

Al via 40 atleti sempreverdi, tra cui diversi stranieri, in campo per l’unica prova nel Sud Italia dell’ITF Seniors Tour.