Lirica a Corte: “Genitori e Figli”

Domenica 8 aprile è in programma “Genitori e Figli”, concerto antologico di brani lirici eseguiti dai vincitori del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici; il terzo appuntamento con la rassegna “Lirica a Corte” organizzata dal Teatro Superga nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia, in collaborazione con Fondazione Ordine Mauriziano e AsLiCo – Associazione Lirica e Concertistica del Teatro Sociale di Como.

Dopo il grande successo di pubblico della stagione passata e dei due appuntamenti della stagione 2017/18, “Il Flauto Magico” e “Rigoletto”, proseguono gli appuntamenti domenicali in aprile: dopo “Genitori e Figli”, sarà la volta il 22 aprile “Luci e Ombre nell’Opera”.

L’ultimo concerto della II edizione della rassegna “Lirica a Corte” del Teatro Superga sarà il 22 aprile:“Luci e ombre nell’Opera”, un concerto dedicato al comico e al tragico del melodramma con arie e duetti d’opera di L. Delibes (“Lakmé), G. Donizetti (“La Favorita” e “Elisir d’Amore”), F. Cilea (“Adriana Lecouvreur”), W. A. Mozart (“Le Nozze di Figaro”), G. Rossini (“Il Signor Bruschino”), F. P. Tosti, G. Verdi (“Luisa Miller”).