Italo: “2 poltrone per 1″ – Ready Player One Spielberg

Italo presenta “Con Italo vinci Ready Player One”.

Grazie alla nuova partnership siglata con Warner Bros. Entertainment Italia, Italo, in occasione dell’uscita cinematografica del nuovo attesissimo film di Steven Spielberg, Ready Player One, nelle sale italiane dal 28 marzo, lancia un grande concorso per premiare i viaggiatori iscritti a Italo Più.

“Con Italo vinci Ready Player One”, infatti, è l’iniziativa di Italo, dedicata a tutti i passeggeri Italo iscritti al programma fedeltà Italo Più, che porta il viaggiatore al cinema!

Dal 20 marzo al 3 aprile, gli iscritti a Italo Più, semplicemente compilando il form di partecipazione, potranno scoprire subito se hanno vinto uno dei 50 codici digitali per andare al cinema in compagnia a vedere Ready Player One: ciascun codice digitale, infatti, è valido per 2 biglietti cinema da utilizzare nelle sale del circuito aderente durante la programmazione del film.

Se alla prima giocata l’utente non è risultato vincente potrà sempre riprovare ogni giorno fino al 3 aprile: sono ben 14 le possibilità per giocare e provare a vincere, una per ogni giorno di concorso.

In più, tutti gli utenti registrati al concorso, parteciperanno anche all’estrazione finale di un’esclusiva proiezione del film riservata al vincitore e ai suoi amici. Un’occasione davvero unica e indimenticabile per godersi la visione di Ready Player One in una sala della propria città, o nelle immediate vicinanze, in compagnia di tanti amici che con lui vivranno la nuova avventura di fantascienza del pluripremiato premio Oscar® Steven Spielberg.

Una nuova iniziativa firmata Italo e resa possibile grazie a Warner Bros. Entertainment Italia e alla collaborazione con l’agenzia Camelot, che, seguendo il successo delle precedenti attività, ancora una volta offre ai passeggeri una nuova opportunità di divertimento e di vincita.