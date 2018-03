Lunedì 12 marzo, alle 23:40 su Rai1, nuovo appuntamento con il tavolo di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Come sempre, Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza.

Al tavolo, oltre alla presenza fissa di Max Pezzali, questa settimana saranno ospiti: il maestro del brivido Dario Argento, da poco nelle librerie con la nuova serie di racconti “Horror. Storie di sangue, spiriti e segreti”, Lucia Ocone, nel cast del film in uscita “Metti la nonna in freezer” con Fabio De Luigi e Miriam Leone e per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Inoltre, uno dei più grandi motociclisti italiani Max Biaggi e l’attore Francesco Montanari, protagonista su Rai2 dal 14 marzo della serie tv “Il Cacciatore”, diretta da Stefano Lodovichi e Davide Marengo e tratta dal libro “Cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella. E ancora, Mago Forest e Raul Cremona con i loro giochi di magia non proprio convenzionale.

Che Fuori Tempo che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che fuori tempo che fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.