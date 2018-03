Aggiornamenti chiusura MSMT

Il precedente comunicato del 22 marzo viene integrato dal presente, limitatamente a tratte e lavorazioni qui richiamate.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatto, si rende necessaria la seguente chiusura diurna:

    Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di Mercoledì 28 Marzo 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada allo svincolo Assago (A7, Km 2+020).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di riqualifica dell’Area di Servizio Cascina Gobba Est, si rendono necessarie le seguenti chiusure diurne:

    Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di Giovedì 29 Marzo 2018, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Cascina Gobba Est (Km 9+720) in carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate).

Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Parcheggio MI-Gobba MM2 (Km 9+720) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo S.S.11 C.na Gobba-Treviglio (Km 10+300).