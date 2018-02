Teatro Biblioteca Quarticciolo: “Potente e Fragile”

Ascanio Celestini e Giuliana Musso per la prima volta insieme con Potente e Fragile, spettacolo appositamente concepito per il Teatro Biblioteca Quarticciolo. 3 marzo ore 21.00 e 4 marzo ore 18.00.

Potente e Fragile è un intreccio di memorie si sforzano di raccontare la Storia. Ascanio Celestini e Giuliana Musso mettono in luce storie che zoppicano, tentativi di ricostruire le Verità. Un lavoro in corso, uno studio, un’improvvisazione, un incontro, uno spettacolo sbagliato.

“Quello che ricordo io, che ricordo ancora adesso di Giuseppe, perché per me non è mai morto, è ancora vivo, io lo vedo in tutti gli angoli della mia casa, della mia vita, della mia presenza”.

Sono le parole di Lucia, la sorella di Giuseppe Uva, morto dopo una notte passata in questura.

“Le sue medaglie non le tengo più fuori, tanto non mi interessano. Mio nonno aveva preso anche lui delle medaglie, con la firma di… non il Duce, quell’altro… come si chiama quell’altra persona importante?”

Sono parole della madre di un militare italiano morto in Afghanistan.

Rimettere in fila le parole è un lavoro semplice. Basta registrare e trascrivere. Ma le parole di chi cerca di ricostruire la vita di qualcun altro sono pietre sbilenche che stanno in piedi a fatica. Scricchiolano. Dondolano.

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Via Ostuni 8

Info e prenotazioni

tel 06 69426222 – 0669426277

promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it

Botteghino

feriali ore 18-21.30, festivi ore 16-18.30

Biglietti

Intero 10 euro; Ridotto 8 euro (over 65, under 24, possessori Bibliocard)

Acquisto on line

http://www.biglietto.it/newacquisto/titoli.asp?ide=1802

www.teatrobibliotecaquarticciolo.it – www.teatriincomune.roma.it