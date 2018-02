“A Real Labour Of Love” il nuovo album degli UB40

‘A Real Labour Of Love’ è il nuovo album degli UB40 Feat. Ali Campbell, Astro & Mickey Virtue, ovvero il cantante, il secondo vocalist ed il tastierista della formazione originale della roots-reggae band di Birmingham.

Con ‘A Real Labour Of Love’ il trio torna alla felice formula della serie di album che ottennero un grandissimo successo negli anni ’80.

“I primi tre episodi erano dedicati alle canzoni con cui eravamo cresciuti” – ha dichiarato Ali Campbell – “Questo fa invece riferimento a quello che gli UB40 ascoltavano durante i loro tour”.

1. She Loves Me

2. Strive

3. Making Love

4. Movin On

5. Here I Come

6. International ‘erb

7. Hardtime

8. Moving Away

9. Sleng Teng

10. Ebony Eyes

11. Telephone Love/Rumours

12. Hush Darling

13. You Go Your Way

14. Tune In

15. I Wanna Go Outside

16. How Could I