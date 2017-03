Fujifilm e International Photo Project

Fujifilm Italia in collaborazione con Fondo Malerba per la Fotografia presenta International Photo Project 2017, un evento dedicato alla fotografia d’autore, tre giorni in cui potersi immergere nel mondo dell’immagine per approfondire temi e conoscenze, scoprire avanguardie ed evoluzioni.

International Photo Project 2017 è una riflessione lucida sullo stato dell’arte della fotografia sia in ambito italiano sia mondiale, un evento che coinvolge fotografi e appassionati con dibattiti, seminari, workshop, mostre. Tra i relatori nomi illustri e anche la presenza discreta di Fujifilm, main sponsor, che è sempre attenta a trovare spazi e iniziative di cultura fotografica da sostenere.

Giunta alla seconda edizione IPP è una vetrina in cui si promuovono e si valorizzano le nuove generazioni, i talenti emergenti nel mondo dell’immagine, oltre a essere un momento di confronto tra le poetiche di autori di diverse nazionalità, e anche una meditazione sul ruolo che oggi gioca la fotografia, puro estetismo e strumento di comunicazione.

Fujifilm invita giovani fotografi e chi già affermato a una tre giorni di condivisione e di ricerca per prendere ispirazione, suggerimenti per migliorare la propria tecnica personale o consolidare il proprio modus artistico. Altresì, invita appassionati e pubblico ad ammirare quanto c’è di interessante nel panorama fotografico mondiale, per regalarsi un’esperienza di immagini presentate in mostra di giovani autori italiani, cubani e americani.

Ogni nazione presenta, appunto, 10 artisti di età inferiore ai 35 anni, ognuno dei quali espone un progetto, anche non inedito, composto da 10 fotografie, a tema libero per avere così spunto sulle tendenze che affiorano nei diversi Paesi.

I curatori invitati per questa edizione sono Elio Grazioli per la parte italiana, Alain Cabrera Fernàndez per quella cubana e Frank Franca per quella statunitense.

Inoltre, si svolgeranno appuntamenti firmati Fujifilm, come il workshop “Visioni e Luce” sotto la guida degli X-Photographers Max De Martino e Simone Raso, nonché “Try Serie X sul set” per testare le Compact System Camera, la linea di obiettivi XF e le compatta evoluta X100F in un set allestito con l’aiuto dello staff Fujifilm che sarà presente e disponibile per i tre giorni per farne conoscere le loro peculiarità, rispondendo alle domande sul sistema X e dando consigli sulle migliori tecniche da utilizzare.