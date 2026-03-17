Accademia Ucraina di balletto La Bella Addormentata

Ritorna al Tam Teatro degli Arcimboldi sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 La Bella Addormentata, uno degli spettacoli più amati, portato in scena dagli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto di Milano al Teatro Arcimboldi Milano.

E anche questa volta, il balletto sarà accompagnato dalla musica dal vivo di OFI Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal M° Marco Dallara.

La Bella Addormentata sarà presentata nella sua versione più famosa nel rispetto della tradizione del repertorio classico. I tre atti, complessi per i virtuosismi dei solisti e per l’insieme a cui sarà chiamato il corpo di ballo, porteranno il pubblico nel mondo incantato di una favola con la quale siamo tutti cresciuti. Scenografie di alto livello, ricchi costumi e qualità tecnica saranno al centro di un grande lavoro di precisione sia a livello esecutivo che a livello espressivo.

Anche questa volta, guest star internazionali ad arricchire lo spettacolo: accanto agli allievi, danzeranno come protagonisti Michal Krčmář e Yuka Masumoto, primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Helsinki.

Il balletto è una celebrazione del trionfo del Bene sul Male attraverso l’amore puro e la rinascita. Rappresenta il culmine del romanticismo, simboleggiando la speranza, la crescita interiore (il risveglio) e la perfezione tecnica del balletto classico.

La Bella Addormentata è spesso considerata il “balletto dei balletti” per la perfetta sinergia tra la musica di Čajkovskij e la coreografia di Marius Petipa, qui ripresa dai docenti dell’Accademia, oltre che per la ricchezza delle scene corali, i costumi romantici e l’elevata difficoltà tecnica.

Rappresentato per la prima volta nel 1890, si distingue per la complessità tecnica e lo stile sfarzoso di corte del XVII secolo.

Momenti iconici, facilmente riconoscibili, come l’Adagio della Rosa (Atto I), la Variazione della Fata dei Lillà, il Pas de deux dell’Uccello Blu, ed Grand Pas de Deux finale (Atto III), accompagneranno il pubblico in un crescendo di emozioni.

Lo spettacolo è inoltre impreziosito dalle scenografie di Andrej Sharaev, dai costumi di Alice Dardengo e dal disegno luci curato da Alessandro Cappellini.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

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BIGLIETTERIA:

– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

AUB – LA BELLA ADDORMENTATA

Sabato 25 aprile 2026, ore 21.00

Domenica 26 aprile 2026, ore 16.00

BIGLIETTI

Platea Bassa Gold € 52,00 + prevendita

Platea Bassa € 46,00 + prevendita

Platea Alta € 40,00 + prevendita

I Galleria € 32,00 + prevendita

II Galleria € 23,00 + prevendita

Sono attive riduzioni per possessori TamTogether, over 65, under 14, gruppi.

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

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