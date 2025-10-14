God is woman, il Festival del femminismo pratico

Al via la terza edizione di God Is A Woman, Festival del femminismo pratico che si terrà dal 16 al 19 ottobre 2025con un nuovo tema: “SCOMODƏ: figure e pratiche sul femminile che rompono la narrazione. Ieri, domani. Sempre”.

Un format tutto nuovo che vedrà svolgere panel, mostre, reading e workshop in giro per Milano. Alla storica sede di Local Milano (Spazio INTO), si aggiungono altre location che ospiteranno il festival: l’ex chiesetta del Parco Trotter, Leila in via Marco Aurelio e Frab’s Magazines in Porta Venezia.

L’invito di quest’anno è di esplorare figure, progetti e narrazioni “scomode”: quelle che mettono in crisi i ruoli precostituiti del femminile, ieri come oggi. Perché scomodi sono i racconti che rompono gli schemi, scomode le voci che chiedono diritti, scomode le prospettive che aprono possibilità nuove. E proprio lì, nello scomodo, si accende il cambiamento.

In un anno complesso per la questione di genere, a livello nazionale e internazionale, God Is A Woman si propone come spazio di confronto inclusivo, dove la “scomodità” diventa terreno fertile per il cambiamento.

Il programma del festival – che includerà mostre, panel, workshop, reading, performance e momenti comunitari – vedrà la partecipazione di ospiti, artistə e attivistə che condivideranno esperienze e pratiche di femminismo quotidiano: Afsoongar, Altremuse, Amurtel, Anahita Matin, Anna Frabotta, Arianna Curti, Aurora Camilli, Beatrice Calcagno, Daniela Collu, Didi Ananda Rasasudha, Edi Guerzoni, Francamente, Francesca Belmonte, Giulia Pacchioli, Golzar Farzaneh, Greta Cappelletti, Irene Rossi “Lumpa”, La B Fujiko, Mahsa Merci, M¥SS KETA, Marina Boer, Michela Zucca, Patrizia Emma Scialpi, Peggy Abbaspour, Sarah Malnerich, Sara Scanderebech, Serena Bongiovanni, Shadi Yousefi, Simona Coltello, Sofia Schubert.

Un appuntamento che, anche quest’anno, si conferma come punto di riferimento per chi vuole riflettere e agire insieme, trasformando la città in un laboratorio diffuso di idee, diritti e creatività, con un’edizione intensa, partecipata e – volutamente – scomoda.

Anche per quest’anno, inoltre, una parte del ricavato del festival sarà devoluto, all’organizzazione volontaria internazionale AMURTEL – Ananda Marga Universal Relief Team Ladies, impegnata in progetti umanitari e attiva nella striscia di Gaza. Diretta e gestita da donne, AMURTEL fornisce soccorso in caso di conflitti e lavora con donne e bambini per costruire capacità locali.

L’iscrizione agli eventi, sia gratuita che a pagamento, è aperta qui.

GOD IS A WOMAN si apre giovedì 16 ottobre alle ore 19.00 presso Spazio INTO, (via Apelle 4, Milano) con la mostra fotografica “Scomodə” di Sara Scanderebech, a cura di Futura Pagano. All’interno del festival, “Scomodə” si presenta come un racconto fotografico profondo ed emozionale che esplora con coraggio il tema della scomodità femminile. Attraverso una retrospettiva intensa e intima, l’artista ci accompagna nelle vite di quattro donne che si lasciano ritrarre nella loro vulnerabilità più autentica.

Il percorso visivo diventa così un viaggio nella complessità dell’esperienza femminile — un’esperienza fatta di disagio, ma anche di crescita e liberazione. “Scomodə” invita a riconoscere la forza e la bellezza che risiedono nella vulnerabilità e nell’autenticità. A seguire, si terrà l’incontro “Una critica scomoda: le donne per la storia dell’arte”, a cura di AltreMuse, con Sofia Schubert ed Edi Guerzoni.

Le due curatrici approfondiranno il significato dell’essere “scomode” nel mondo dell’arte contemporanea, ripercorrendo l’eredità di voci come Linda Nochlin e Susan Sontag, che negli anni ’70 hanno smascherato le esclusioni sistemiche e i fondamenti maschilisti della critica d’arte. Oggi, in un sistema che assorbe facilmente i linguaggi femministi e decoloniali, la vera scomodità — sostengono — non è più nominarli, ma sottrarli alla logica del consumo. La riflessione ruoterà quindi attorno al rischio della “comodità” nel discorso culturale contemporaneo, e alla necessità di riaprire spazi di conflitto e di sorpresa.

