Birra Moretti celebra il valore della convivialità

Ci sono momenti che non hanno bisogno di grandi occasioni per diventare unici: bastano una tavola improvvisata, qualche risata sincera e la compagnia giusta. Attimi che Birra Moretti, da sempre icona della convivialità all’italiana, accompagna con il suo inconfondibile spirito.

Proprio per celebrare la bellezza delle cose più semplici, in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia (oggi, 30 luglio), Birra Moretti invita tutti a riscoprire il piacere dei momenti vissuti insieme a chi ci fa stare bene. Lo fa attraverso il concorso nazionale “IN BUONA COMPAGNIA CON BIRRA MORETTI”, iniziativa che si inserisce nel percorso tracciato dalla nuova campagna istituzionale “Come piace a noi”, che mette al centro i valori della spontaneità, dell’autenticità, della convivialità libera dai formalismi.

Il concorso, attivo dal 1° aprile e fino al 30 settembre 2025, mette in palio 1.000 set da 2 piatti in edizione speciale caratterizzati da sei decori divertenti e originali per far immedesimare i consumatori nei modi unici in cui mangiano la loro pizza, dando così vita a una collezione dal design esclusivo, perfetti per rendere ogni tavola ancora più speciale. Il premio è un omaggio a un simbolo della cucina italiana, la pizza, che si confermala regina dell’informalità e della convivialità per ben oltre la metà degli italiani (58,5%).

Un cibo capace di riunire da sempre intere generazioni attorno alla stessa tavola, creando un’atmosfera in cui lasciare da parte pressioni e convenzioni sociali, momenti in cui la giusta compagnia rappresenta per gli italiani un fattore determinante (54%) Perché sono proprio i momenti condivisi con chi ci fa stare bene a trasformarsi nei ricordi più autentici: quelli che Birra Moretti promuove e accompagna da sempre.

Birra Moretti icona della spontaneità: il concorso che celebra l’essere sè stessi

Partecipando al concorso “IN BUONA COMPAGNIA CON BIRRA MORETTI” è possibile vincere una coppia di “piatti-pizza”in porcellana personalizzati Birra Moretti. Ogni piatto presenta un’illustrazione divertente e un lettering dedicato, ispirato ai diversi modi di gustare la pizza: “Mai con le mani”, “Piegata in quattro”, “Disordinata” o “Senza crosta”, “In un sol boccone” o “Mai da sola”.

Un invito al gustarsi la vita, come piace a noi. Partecipare è facile: dal 1° aprile al 30 settembre 2025, basta acquistare almeno 4 euro di prodotti Birra Moretti in un unico scontrino parlante e registrare la prova d’acquisto sul sito www.birramoretti.it, nella sezione dedicata alla promozione, entro 5 giorni dalla data di emissione e comunque entro le 22:00 del 30settembre. Per ogni 4 euro spesi si ottiene una giocata, con un bonus extra per ogni multipack da 33 cl acquistato. Ogni documento d’acquisto consente fino a un massimo di 10 giocate. Il regolamento è disponibile nella sezione dedicata del sito Birra Moretti.

