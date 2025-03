Vittoriale: il centenario della Nave Puglia e 4 nuove mostre

Il 2025 si apre con una serie di celebrazioni per il Vittoriale degli Italiani. Dopo avere superato lo straordinario traguardo dei 300.000 visitatori lo scorso dicembre, il Vittoriale si prepara a vivere un anno di grandi ricorrenze che raccontano il passato e, allo stesso tempo, guardano al futuro.

Due gli anniversari: il centenario dell’arrivo della Nave Puglia al Vittoriale, una delle testimonianze più affascinanti della visione di Gabriele d’Annunzio, e il cinquantesimo anniversario dell’apertura al pubblico della Prioria, la casa del Vate, che da mezzo secolo accoglie visitatori da tutto il mondo con il suo meraviglioso intreccio di arte, storia e simbolismo.

Questa speciale stagione di ricorrenze prende il via sabato 8 marzo con Salpa verso il mondo, un evento dedicato al centenario della Nave Puglia che non sarà solo una celebrazione del passato, ma un’occasione per ribadire la vocazione del Vittoriale a essere sempre più un luogo di cultura viva, capace di sorprendere e di rinnovarsi senza mai tradire la propria identità.

Spiega così Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale: «Il Vittoriale è stato il grande dono di Gabriele d’Annunzio agli italiani, un luogo unico che custodisce la sua memoria e la sua visione. Ma un dono, per essere davvero vivo, deve continuare a crescere e a trasformarsi. Oggi il Vittoriale non è solo un monumento alla storia, ma un museo che offre esperienze sempre nuove, capace di sorprendere e attrarre visitatori da tutto il mondo. Accoglieremo la Marina Militare al Vittoriale e celebreremo il centenario della Nave Puglia: un simbolo di avventura, di scoperta e di quella spinta verso il futuro che ancora oggi ci guida».

Centenario della Nave Puglia e D’Annunzio Marinaio

La Nave Puglia, incastonata sulla collina, domina il Parco del Vittoriale. Donata dalla Marina Militare a Gabriele d’Annunzio, la nave fu collocata su un “pianoro proteso in forma di prua”, orientata verso il Lago di Garda e l’Adriatico. La festa di primavera del Vittoriale si aprirà alla presenza della Marina Militare e degli Allievi della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, che leggeranno la lettera con cui l’Ammiraglio Thaon di Revel annunciò la donazione della nave a d’Annunzio e parte della risposta del Vate all’Ammiraglio “per il dono della Nave ‘Puglia’ reliquia adriatica”.

A seguire, l’esibizione della Fanfara della Marina Nord accompagnerà il pubblico fino al taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova esposizione di fotografie e cimeli storici della Marina Militare, ospitati nel Museo di Bordo: D’Annunzio Marinaio. Un omaggio al legame tra il mare e il poeta che partecipò come volontario a numerose azioni aeree e navali quale combattente al servizio della Regia Marina. Il Museo ospiterà anche una collezione di modelli navali storici, donati da Aimone di Savoia Aosta, arricchendo il percorso dedicato al rapporto tra d’Annunzio e il mare.

La mostra D’Annunzio Marinaio sarà permanente.

Nel pomeriggio saranno inaugurate le altre tre nuove mostre che accompagneranno i visitatori nella stagione primaverile.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia