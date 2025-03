Si chiama Movement Pills e si legge “Pillole di movimento”: è il nuovo progetto europeo per combattere la sedentarietà e diffondere sani stili di vita tra le persone di tutte le età.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, è stata presentata a Palazzo Marino da parte di Uisp-Unione Italiana Sport per tutti che è l’associazione capofila del progetto in Italia. Un lancio avvenuto in una data simbolica, il 4 marzo, in cui ricorre la Giornata Mondiale dell’Obesità istituita nel 2015 per sensibilizzare cittadini e istituzioni alla prevenzione dell’obesità e al rispetto evitando discriminazioni, pregiudizi e l’utilizzo di linguaggi stereotipati e stigmatizzanti.

Nei mesi di marzo e aprile ci si potrà recare in farmacia in una delle 12 città che aderiscono al progetto e chiedere gratuitamente una confezione di Pillole di movimento.

Si tratta di confezioni del tutto simili a quelle dei medicinali ma all’interno non ci sono pillole ma un bugiardino, che dà diritto a due mesi di attività fisica gratuita in molti impianti sportivi e palestre della città.

“In questo modo originale e un po’ autoironico distribuiremo 120mila confezioni di Pillole di movimento, un rimedio naturale per far provare gratuitamente i benefici dell’attività fisica ad altrettante persone che non l’hanno mai potuta praticare – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP –. Infatti, il cambiamento non avviene per magia, ma occorrono una serie di elementi facilitatori affinché le persone sedentarie diventino attive”.

“La promozione di stili di vita sani rappresenta una delle sfide più rilevanti del nostro tempo. I dati evidenziano una tendenza preoccupante, sia a livello globale che in Italia, con un aumento dei tassi di sovrappeso e obesità, in particolare tra bambini e adolescenti. In questo contesto, il Comune di Milano è orgoglioso di sostenere iniziative come Movement Pills, che offre a tutti un’opportunità concreta e accessibile per riscoprire l’importanza del movimento e dell’attività fisica. L’avvicinarsi di Milano Cortina 2026 rappresenta un’occasione unica per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e benessere. Per questo, il Comune è impegnato nello sviluppo di progetti di legacy che, in sinergia con il lavoro portato avanti dalla UISP, possano trasformare l’energia di questo grande evento in un’eredità duratura per la città e per le nuove generazioni”, dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili.

