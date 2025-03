La Compagnia Teatrale I Saltafoss, reduce dal grande successo di Happy Days – Il Musical, tornerà al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni dal 23 al 25 maggio 2025 con Frankenstein Junior, il musical tratto da un film entrato nei cuori di numerose generazioni. A grande richiesta, è stata aggiunta una replica pomeridiana per la data di Sabato 24 maggio.

La produzione della Compagnia I Saltafoss si avvale della licenza ufficiale MTI con un cast composto da oltre 30 artisti tra attori, cantanti e ballerini.

Il TEAM CREATIVO può contare sulla regia di Adriano Tallarini, regista della Compagnia e dell’acclamato Happy Days storico successo de I Saltafoss, la direzione musicale di Raffaele Ficiur e Chiara Leugio, le coreografie di Giulia Piga e le scenografie di Paolo Vitale.

Il ruolo del Dottor Frederick Frankenstein è affidato a Domenico Scaringella.

Le liriche, tradotte da Franco Travaglio, sono tutte in italiano tranne l’indimenticabile “Puttin’ on the Ritz” e sono eseguite rigorosamente dal vivo.

Il ritorno in teatro di Frankenstein Junior il Musical coincide con due importanti anniversari: uno si è celebrato nel 2024, dato che il 15 dicembre 1974 il film usciva per la prima volta negli Stati Uniti. Nel 2025 si celebrano invece i cinquant’anni dalla sua prima uscita nei cinema italiani, il 22 agosto 1975.

“Si-può-fare!”, “Rimetta a posto la candela”, “Gobba? Quale Gobba?”, “Lupo ululì e castello ululà”, “Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere”, sono solo alcune delle esilaranti battute entrate nella storia grazie al film culto del 1974 Frankenstein Junior, dal quale proprio lo stesso regista, Mel Brooks, ha tratto l’omonimo musical, fedele trasposizione della realtà cinematografica, dove le atmosfere gotiche fanno da sfondo ai tantissimi momenti di irresistibile comicità, arricchite da delle mirabolanti musiche e canzoni in puro stile Broadway.

