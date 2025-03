Allo scopo di stimolare una riflessione sull’importanza della scelta della vita contemplativa e monastica al giorno d’oggi e sull’opportunità di crescita interiore e sociale della persona e delle comunità, entreranno in dialogo Enzo Bianchi , fondatore della Comunità monastica di Bose e casa della Madia , e Ghesce Thubten Chonyi, Abate di Lhungtok Choekhorling e del Monastero e del convento di Kopan in Nepal, con oltre settecento tra monaci e monache, e membro del board della FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition), che conta oltre 160 centri e progetti sociali nel mondo.

L’obiettivo dell’evento è proprio quello di presentare il primo Monastero buddhista della tradizione tibetana in Italia, esempio del connubio virtuoso tra spiritualità e architettura che presto vedrà la luce a Pomaia di Santa Luce, in provincia di Pisa, realizzato in un’area di grande bellezza che ha subito in passato il trauma ambientale dell’escavazione. Costruito da zero sulla roccia come i tradizionali monasteri del Tibet, l’unicità della struttura del Tempio sarà immersa in un ampio Parco della Contemplazione e della Pace, un’importante opera di riqualificazione ambientale che prevede una rete di sentieri con installazioni interreligiose e di educazione ambientale.

