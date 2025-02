Quando la musica incontra la creatività, nascono connessioni straordinarie! Dal 3 al 15 febbraio LEGO Italia e Francesca Michielin uniscono le forze per dare vita a un’esperienza unica, fatta di emozioni, colore e condivisione. Attraverso un allestimento floreale, un’iconica opera d’arte in movimento per le vie di Sanremo e un’iniziativa social coinvolgente, il brand e l’artista celebrano i legami autentici con un linguaggio universale: la musica e i fiori.

In occasione di San Valentino, il marchio danese ha scelto di accendere i riflettori sulle connessioni e sulle relazioni autentiche che esistono e resistono in un mondo sempre più social e veloce, dove spesso ci troviamo a vivere rapporti meno veri, sinceri e profondi.

Al centro dell’iniziativa c’è la linea LEGO® Botanicals, che invita tutti a riscoprire il piacere di regalare un fiore che dura per sempre, simbolo di un legame autentico e senza tempo. Dal 3 all’11 febbraio tutti i fan potranno inviare a Francesca Michielin pensieri e racconti d’amore tramite il suo profilo Instagram, accompagnandoli con l’immagine del fiore LEGO Botanicals che meglio rappresenta i loro sentimenti.

La magia prenderà vita poi nella Stanza Fiorita LEGO®, un luogo speciale dove la cantante raccoglierà e leggerà alcune dediche che le sono arrivate, trasformandole in un racconto collettivo sulle connessioni che contano davvero. Il tutto immerso in un’esplosione di fiori LEGO, che rappresentano perfettamente l’idea di un sentimento che non appassisce mai. Un modo originale e creativo per celebrare l’amore in ogni sua forma nel giorno di San Valentino.

Ma non è finita qui! L’arte esce dai confini dello spazio espositivo e conquista le strade con la spettacolare Cargo Bike Floreale LEGO, una creazione firmata dal LEGO® Certified Professional Riccardo Zangelmi. Dall’11 al 15 febbraio questo capolavoro di mattoncini e creatività porterà un’ondata di colore per le vie di Sanremo, regalando a tutti un piccolo omaggio floreale in mattoncini LEGO da costruire per lasciare un ricordo speciale di questa esperienza. In uno di questi giorni, Francesca Michielin sarà presente per celebrare il progetto e vivere da vicino l’energia e la creatività della Cargo Bike Floreale LEGO, incontrando i suoi fan e condividendo con loro la magia di questa esperienza unica.

