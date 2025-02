Julien Apruzzese: una masterclass presso lo StudioWhite

L’11 febbraio 2025 a Milano, il rinomato fotografo e direttore artistico Julien Apruzzese terrà una masterclass presso lo StudioWhite in Via Lodovico il Moro 17. Si preannuncia un evento imperdibile per approfondire il workflow fotografico professionale perché vede coinvolti Fujifilm, Profoto, Capture One ed Eizo.

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire ogni fase della creazione di una campagna fotografica, esplorando tecniche avanzate e utilizzando le ultime innovazioni tecnologiche dei marchi partner.

