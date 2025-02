Sulle colline ondeggianti d’Italia, un’eredità culturale e un’architettura raffinata si stanno arricchendo con un nuovo importante attributo: la responsabilità ambientale. Le istituzioni di gioco in Italia stanno aprendo la strada a una nuova era di ospitalità e intrattenimento, con spunti sostenibili che risuonano in tutto il mondo.

Un cambio ambientale inaspettato

Quando si pensa alle iniziative ambientali nelle mecche culturali italiane, il settore dei casinò potrebbe stupirti. Il clamoroso Casino di Venezia sulle acque del Canal Grande è molto dedito all’ecologia, hanno effettivamente ridotto la consumazione energetica del 35%, da quando hanno introdotto un sistema di gestione ottimizzato dell’energia nel 2019, proteggendo il loro locale storico e mantenendo il loro servizio immacolato al pubblico.

Architettura sostenibile e design

I territori italiani hanno integrato alla perfezione le ricche richieste dei consumatori che vogliono vedere i tesori, la storia e l’eredità del paese. Venezia è solo una delle protagonisti in Italia, dal centro di Milano alle viste frizzanti della Sicilia, con muri vivi e installazioni di energia solare, ai sistemi dedicati alla raccolta di acqua. Un altro che sta tentando di modernizzarsi è il Casinò di Sanremo che se ne sta appollaiato sullo scintillante mare di Genova ha recentemente concluso un accordo di 12 milioni di euro per il rinnovamento dei sistemi energetici basati su tecnologie sostenibili personalizzate, mentre l’architettura della Belle Époque mantiene vivi i tesori storici che si trovano in questo luogo ospitale fin dalla sua epoca d’oro nel 1905.

Sperimentazione nella gestione dei rifiuti

Forse il fatto più interessante di questa nuova era nei resort di gioco in Italia è la gestione dei rifiuti. In molte di queste sedi vengono praticati sofisticati processi di separazione, con i rifiuti organici convertiti in compost per orti urbani locali. Alcuni punti vendita si sono persino associati con agricoltori locali, creando un’economia circolare che avvantaggia sia il settore dell’intrattenimento che le comunità vicine.

Cambiamenti mirati al risparmio energetico

L’impegno al risparmio nei resort di gioco italiani si estende perfino oltre con la ri-progettazione dell’illuminazione a LED. I resort hanno lavorato in modo pionieristico su sistemi di controllo intelligenti per le temperature, che includono il controllo a tempo e in base all’occupazione. Prima di un restauro completo, il Casinò di Campione ha progettato un sistema di gestione energetica basato sull’intelligenza artificiale, che in seguito è stato adottato in alcuni resort e locali di gioco nel resto d’Europa.

Coinvolgimento della comunità nella gestione ambientale

La gestione ambientale si estende persino fuori dalle sale da gioco e attraverso i confini dei resort italiani. Alcuni si sono impegnati in programmi nelle scuole locali, coinvolgendo i giovani nell’apprendimento della gestione ambientale. Sono stati persino ridisegnati spazi esterni, aprendo resort precedentemente chiusi agli abitanti delle città circostanti, fornendo loro un esempio di come gestire il loro ambiente.

Programmi progressisti di gestione delle acque

La gestione delle acque nell’ambiente mediterraneo si è dimostrata una sfida, ma ancora una volta i resort di gioco in Italia hanno fatto di questa sfida un’opportunità. La raccolta di acqua piovana e il riutilizzo delle acque grigie hanno ridotto del 40% il consumo di acqua dolce in diversi resort. Infatti, il programma di conservazione dell’acqua al Casinò di Taormina è diventato modello per alcuni resort nell’Europa meridionale.

La tecnologia al servizio della sostenibilità

L’integrazione tra progresso tecnologico e salvaguardia dell’ambiente è particolarmente evidente. I sistemi informatici hanno sostituito fisicamente tonnellate di carta, e i sensori intelligenti per il controllo delle risorse permettono di monitorare i consumi in tempo reale e intervenire sui parametri per sfruttare al massimo quanto disponibile. Grazie anche a innovazioni tecnologiche di questo tipo le ripercussioni sull’ambiente sono minime, ma allo stesso tempo l’efficienza arriva ai massimi livelli.

Sostenibilità e incassi

I risparmi economici derivanti da questo tipo di interventi sono enormi. In Italia i casinò con cui collaboriamo hanno risparmiato complessivamente oltre 50 mila euro nel 2022, e le singole sale hanno tagliato le spese fino al 25%. Risultati come questi catturano l’attenzione di molti, compresi finanziatori stranieri interessati a dare uno sguardo allo sviluppo di queste sale da gioco nel nostro Paese.

Conclusione

Un cambiamento drastico e significativo verso un mondo più sostenibile non è un’utopia, bensì la realtà di chi ha già il coraggio di vertere su un modello differente di intrattenimento e accoglienza..

Grazie a interventi di tipo tecnologico, sociale, e strutturale le sale sopra menzionate hanno mostrato che lusso ed ecosostenibilità possono andare di pari passo. Con il pianeta Terra in pericolo, l’accoglienza italiana offre un grande insegnamento a tutte quelle attività operanti nel settore dell’ospitalità, e ci dimostra che il successo e la sostenibilità non devono viaggiare su binari separati, ma possono trainare lo sviluppo e l’innovazione insieme.

