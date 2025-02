3Bee lancia XNatura, la divisione di Nature Intelligence

In occasione della Giornata Mondiale della Natura di lunedì 3 Marzo, la naturetech 3Bee annuncia il lancio di XNatura, la divisione interna di Nature Intelligence focalizzata sul monitoraggio e la gestione dei rischi e degli impatti ambientali. XNatura nasce dalla consolidata esperienza di anni di ricerca e sviluppo della naturetech e si propone come punto di riferimento per imprese, municipalità e parchi naturali che vogliono integrare soluzioni data-driven nelle loro strategie di gestione ambientale.

XNatura è il risultato di una scissione strategica che separa le due anime complementari di 3Bee: quella tecnologica, rappresentata da XNatura, e quella legata alla rigenerazione ambientale, espressa da 3Bee. XNatura è la divisione tecnologica, che si concentra sulla digitalizzazione della natura combinando intelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing. Il suo obiettivo è raccogliere, elaborare e analizzare dati ambientali per accompagnare imprese, municipalità e parchi naturali nel monitoraggio e gestione dei rischi e degli impatti su natura, biodiversità e clima.

Al contempo, 3Bee continua a focalizzarsi sulla creazione di un impatto positivo, sia ambientale che sociale, attraverso progetti di rigenerazione del territorio come le Oasi della Biodiversità e iniziative di educazione ambientale dedicate. Grazie alla collaborazione con apicoltori e agricoltori professionisti, scuole e comunità locali, 3Bee prosegue il suo percorso di divulgazione dell’importanza della biodiversità, promuovendo un approccio che mette al centro la dimensione umana, incoraggiando il coinvolgimento diretto delle persone.

