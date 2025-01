Prima edizione di “Seminare Idee Festival Città di Prato”

Nasce Seminare Idee Festival Città di Prato, per approfondire e condividere cultura, per sfidare positivamente un tempo complesso e immaginare il futuro.

Il festival, alla sua prima edizione, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato, ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile, si svolgerà a Prato da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 (www.seminareideefestival.it).

Il festival chiamerà a raccolta personalità della cultura, della scienza e delle arti per riflettere intorno a una parola “seminale”. La parola scelta per la prima edizione è Coraggio. Una scelta non casuale: davanti a un mondo in profonda e inquietante trasformazione occorre pensare, sentire e raccontare la realtà con categorie nuove. Coraggio – come suggerisce la sua etimologia cor habeo – è una virtù che alimenta tanto la mente quanto il cuore, è la forza motrice capace di nutrire ogni cambiamento, dal più piccolo al più grande.

Saranno tre giornate intense di conferenze, dialoghi, incontri, spettacoli e letture, che animeranno in maniera diffusa il centro storico di Prato, i suoi teatri, i suoi musei, le piazze, i palazzi storici. Grandi nomi della cultura, della scienza e delle arti si ritroveranno a Prato per porsi domande, stimolare riflessioni, condividere nuovi sguardi sul mondo. Il festival sarà arricchito anche da una sezione dedicata ai libri e all’editoria, Seminare Idee Books, e da una sezione dedicata ai più piccoli, Seminare Idee Kids. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti, per consentire a tutti di cogliere questa straordinaria occasione.

«Non è certo casuale – spiega Diana Toccafondi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato – che questo festival nasca a Prato, da sempre città cosmopolita in dialogo aperto e coraggioso con il mondo, caratterizzata da una sua storica vocazione ad essere laboratorio della contemporaneità, incubatrice di esperienze e capacità imprenditoriali, melting pot di culture. Quindi terreno fertile per accogliere e far germinare quei semi di idee che nascono quando sguardi diversi si confrontano con la complessità del presente. Una città che nel tempo ha dato prova di essere capace di trasformarsi e ha prodotto vivaci istituzioni e realtà culturali, che contribuiranno a fare del Festival un’esperienza partecipata e condivisa. Il coraggio è da sempre una cifra identificativa di Prato. Il Festival vuole essere uno spazio di libertà, di domande, di incontri, un modo diverso di raccontarsi, di esprimere quello che siamo, di maturare una nuova consapevolezza come comunità e come individui».

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia